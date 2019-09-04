موجز "الفن": تيم حسن وكاريس بشار يجتمعان بالعميد وهكذا تمت التسوية بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة

ميرنا وليد - بيروت - تيم حسن وكاريس بشار يجتمعان بالعميد وهكذا تمت التسوية بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص وبالفيديو- بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور ونيكول سابا..من فضلت رولا شامية في الهيبة؟ https://www.elfann.com/news/show/1251167 خاص "الفن"- أي أغنية يفضل ناصيف زيتون من أحدث إصداراته؟ https://www.elfann.com/news/show/1251189 خاص- الفن يكشف سبب تأخر مسرحية أحمد عز وروبي https://www.elfann.com/news/show/1251173 خاص الفن- هكذا تمت التسوية بين أنجيلا بشارة ووائل كفوري https://www.elfann.com/news/show/1251162 تيم حسن وكاريس بشار في بطولة مسلسل جديد https://www.elfann.com/news/show/1251224 صور تثير ضجة كبيرة..الأميرة ديانا على قيد الحياة!! https://www.elfann.com/news/show/1251226 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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