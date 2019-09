رافين سيمون بطلة أفلام الطفولة واعدت شابة ودعمت المثلية وثروتها بالملايينهند صبري تتفوق على النجمات...

ميرنا وليد - بيروت - رافين سايمون كريستينا بيرمان التي عرفت برافين هي ممثلة ومغنية وكاتبة أغانٍ أميركية، ولدت في 10 كانون الاول/ديسمبر عام 1985 ، بدأت حياتها المهنية كممثلة للأطفال حين كانت هي نفسها طفلة في المسلسل Cosby Show وفي مسلسل Hangin' with Mr. Cooper. لكن الشهرة الكبرى لم تعرفها إلا عندما جسدت دور Raven Baxter في المسلسل التلفزيوني That's So Raven من عام 2003 حتى عام 2007، والتي رشحت عنه للعديد من الجوائز.



طفولتها

ولدت رافين سايمون في أتلانتا الأميركية ، من ام اسمها ليديا واب اسمه كريستوفر ولها شقيق أصغر منها اسمه بليز. منذ أن كانت رضيعة كانت وجهاً اعلانياً ضمن وكالة عرض ازياء واستُخدمت صورها للعديد من الاعلانات المطبوعة. في عمر السنتين عملت مع وكالة فورد في نيويورك وظهرت في العديد من الاعلانات المصورة حتى انتقلت في عمر الثلاث سنوات الى هذه المدينة الكبيرة لتدرس فيها.

في عام 1989 حين كانت رافين تبلغ من العمر حوالى الاربع سنوات ظهرت في سلسلة Bill Cosby Show وحينها وجدها القيمون صغيرة جداً من أجل تجسيد الدور، إلا أن كوزبي أحبها كثيراً وأرادها أن تكون معه بدور حفيدته أوليفيا. بعدها بدأت تتالى عليها العروض لتشارك في العديد من المسلسلات والبرامج.

بداية مسيرتها الغنائية

في عام 1992 بدأت رافين سايمون مسيرتها الغنائية في عمر السبع سنوات مع شركة MCA Records وعندها حصلت على دروس وتمارين مكثفة لصوتها، حتى أبصر ألبومها الاول النور في عام 1993 حين كانت تبلغ من العمر 8 سنوات فقط واسمه New Dreams.

استطاعت رغم سنها الصغيرة أن تحقق مراتب عالية في قوائم الاغنيات الاكثر استماعاً، ولكن الالبوم بشكل عام لم يُحقق ربحاً تجارياً كبيراً ولم يتم بيع سوى 73000 نسخة في الولايات المتحدة الاميركية.

نجاحها في برنامجها That’s so Raven

في عام 2002 ، حصلت رافين سايمون على دور مونيك في المسلسل الكرتوني Kim possible وشاركت في كل نسخاته. بعدها قدمت للحصول على دور تشيلسي دانييلز ولكنها حصلت على دور البطولة بدور رافين باكستر واصبح المسلسل باسمها That's So Raven.

بدأ عرض المسلسل في كانون الثاني/ يناير عام 2003 وانتهى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007 ، وأصبح هذا المسلسل من أكثر المسلسلات مشاهدة والأطول بأكثر من 100 حلقة. رشحت رافين للعديد من الجوائز بسبب دورها وحقق القيمون عليه حوالى 400 مليون دولار.

مشاركتها في فرقة The Cheetah Girls

في عام 2003 تم اختيار رافين سايمون للمشاركة في فيلم The Cheetah Girls بدور غاليريا غاريبالدي، الى جانب أدريان بايلون في دور شانيل سيمونز، سابرينا براين في دوريندا توماس ، وكيلي ويليامز في دور أكوانيت ووكر وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، اذ حقق ليلة الافتتاح حوالى 6.5 مليون مشاهدة واصبح الأكثر مشاهدة لقناة ديزني عام 2003.

أقيم جزء ثانٍ وثالث للفيلم وحقق أيضاً نجاحاً كبيراً في كل جزء منه، وجالت الفرقة في الولايات المتحدة الاميركية ضمن جولة موسيقية.

ميولها الجنسية



في ما يتعلق بميولها الجنسية، كتبت رافين سايمون على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ميولي الجنسية هي ملكي ولن تكون علنية " . في آب/ أغسطس عام 2013 ، شجعت على زواج المثليين وعبرت عن سعادتها لانها تستطيع ان تتزوج إن أرادت ذلك. هذا التصريح أكد للكثيرين أن ميولها الجنسية هي الشذوذ. في مقابلة مع أوبرا وينفري في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 ، إعترفت بأنها في "علاقة مدهشة وسعيدة" مع حبيبتها.

ثروة رافين سايمون

بحسب مجلة فوربس التي تختص بأموال المشاهير، تقدر ثروة رافين سايمون بحوالى 55 مليون دولار وهو رقم كبير نسبة الى انها تبلغ من العمر حوالى 33 سنة، الا ان هذه الاموال هي نتيجة عملها منذ ولادتها.