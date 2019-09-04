خاص بالصورة- حادث يُعرّض سعد رمضان لخطر الموت والإختناق

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ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان سعد رمضان لحادث غريب كاد يؤدي الى اختناقه لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة.
وحصل ذلك حين قرّر سعد زيارة والدته وتناول الغذاء عندها حيث حضرت له طبقه المفضل الكفتة بالأرز، وأثناء تناوله الطعام غصّ بالطعام وانقطع عن التنفس وكاد يغمى عليه. وظلّ في حالة غير طبيعية مدّة ثلاث ساعات.
وعلى أثر الحادث نُقل الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة والإطمئنان على صحته.
من أسرة موقع "الفن" نتمنى للفنان سعد رمضان الشفاء العاجل والصحة الدائمة.
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