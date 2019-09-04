خاص الفن- هبة مجدي تتعرض للخيانة من زوجهاخاص بالصورة- حادث يُعرّض سعد رمضان لخطر الموت والإختناقخاص...

ميرنا وليد - بيروت - تنتظر الممثلة ​هبة مجدي​ عرض حكايتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" والتي تحمل اسم "براد شاي" على قناة on e يوم السبت المقبل، والذي تجسد فيه شخصية سيدة متزوجة من هاني عادل ويخونها مع عبير صبري وتتعرض علاقتهما للتوتر الشديد بسبب علاقاته العديدة مع النساء.

ويشارك في بطولة حكاية "براد شاي" طوني ماهر ومي فخري اضافة إلى ظهور خاص للممثلة عبير صبري، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر أيلول من العام الماضي، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 3 حكايات الأولى "براد شاي" المقرر عرضها يوم السبت المقبل، والثانية "اتفضل في الصالون" بطولة ​هنا شيحة​ وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكري، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ​ميرهان حسين​ و​مراد مكرم​ وإخراج مصطفى فكرى، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان "نص حياة" بطولة ​شريف سلامة​ و​رانيا منصور​ وإخراج محمد جمعة.