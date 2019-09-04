شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المطربة الشعبية بوسى بسبب شيكات بدون رصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية بوسى، فى منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

القضايا والأحكام النهائية التى صدرت ضد المطربة الشعبية بوسى بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.

كانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشادات والخلافات التى وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسى وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

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يذكر أن المطربة الشعبية بوسى يعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "أنت حبيبى وبس"، ويشاركها بطولته المطرب الشعبى محمود الليثى والممثل الكوميدى محمد ثروت، والفنانون هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، للمنتج أحمد السبكى.