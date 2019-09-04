شكرا لقرائتكم خبر عن "حذرتك".. هشام عباس يستعد لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هشام عباس لطرح ثاثى أغانى ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والأغنية المقرر طرحها تحمل اسم "حذرتك"، وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد أغانى: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما، والأغنية الخامسة "هنا خليك"، من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "شارى بالغالى"على موقع يوتيوب، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس جديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة".