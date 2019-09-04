عبير صبري وقصة حب مع “البطيخ”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 05:39 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تأكل البطيخ. وعبرت عبير صبري عن حبها لهذه الفاكهة الصيفية قائلة: “قصه حب لاتنتهي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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