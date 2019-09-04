نيللي كريم تسبح في فيتامين “sea”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 05:39 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عبر حسابها على انستغرام، صورة بالمايوه التقطت من ظهرها، خلال تواجدها ‏بالجونة. وعلقت نيللي كريم على الصورة قائلة: “أسبح في فيتامين sea” إلا أنها قصدت أنها تسبح في البحر مع تشابه إيقاع الكلمة ‏مع طريقة نطق حروف الفيتامين.‏ F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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