شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون دولار إيرادات فيلم جيرارد بتلر Angel Has Fallen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Angel Has Fallen بطولة النجم العالمى جيرارد بتلر، إيرادات وصلت إلي 43 مليون دولار أمريكي حول العالم. يشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر. Advertisements وتدور أحداث الفيلم لتأتي تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

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