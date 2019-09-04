شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم المخرج وليد مؤنس 1982 في مهرجان تورونتو 11 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدورة الجديدة من مهرجان تورونتو السينمائي التي تبدأ بعد غدا الخميس وتنتهي 15 من الشهر الجاري، عرض فيلم المخرج وليد مؤنس 1982 ، والذي تدور أحداثه فى صيف عام 1982، وبينما كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة فى مدرسة آمنة متوارية فى رحاب الجبال المُطلة على بيروت، ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته فى نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.

تتعرض البلاد لهجوم جوىّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة، فيزداد تصميمه أكثر فأكثر وتحكى قصة الحب هذه، التى تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد فى ذاكرة الأطفال، من بطولة المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكى.

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من جانب أخر يُقام العرض العالمي الأول للفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر في مهرجان تورونتو السينمائي ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين، ومستقبل السينما العالمية، يوم الجمعة 6 سبتمبر الساعة 6:45 مساءً (بتوقيت غرينتش - 4) على أن يُعاد عرضه يوم السبت 7 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر.