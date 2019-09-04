فيديو| ناهد السباعي تكشف كواليس تحضيرات شخصيتها الجديدة في فيلم "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من كواليس تحضيرات شخصيتها الجديدة في فيلم " ماكو" الذي ستبدأ تصويره خلال أيام.
وظهرت السباعي في الفيديو وهي تصبغ شعرها باللون الأسود، استعدادا للشخصية.
وعلقت ناهد على الفيديو قائلة: "التجهيز لشخصية (غرام) من فيلم (ماكو)".
تقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.
فيلم "ماكو"، من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي، وناهد السباعي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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