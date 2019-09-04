محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته "بينا" مساء أمس الثلاثاء، بأحد استديوهات الصوت. الأغنية يقدمها شاكر باللهجة الإسكندراني في أول تجربة له بهذا الشكل، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، والشاعر أحمد قطوط، وتوزيع توما، وهندسة صوت هاني محروس. ويقول مطلع الأغنية: بينا حبيبي الهوا بينادينا Advertisements بينا نحضن قلوبنا بايدينا نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا نشيلوا غرامنا في عينينا الأغنية من المقرر إطلاقها على يوتيوب خلال أيام بعد انتهاء العمليات الفنية المطلوبة. يذكر أن روتانا هي الابنة الوحيدة لغادة، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| لأول مرة باللهجة الإسكندراني.. هاني شاكر ينتهي من تسجيل "بينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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