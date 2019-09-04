عمر سلامة يكشف عن مأساته مع شخصيات أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف المخرج عمر سلامة عن مأساته مع شخصيات أعماله الفنية، وذلك في رسالة له عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".
ونشر سلامة صورًا من كواليس أعماله، وعلق عليها قائلًا: "هناك شعور بالمرارة والخسارة والخيانة بيحسها المخرج لما يخلص التصوير ويكتشف إن الشخصيات اللي حبها كانوا مجرد شخصيات عاش شوية معاهم وخلاص".
وتابع: "الشعور ده بيحسه لما يبدأ يشوف الممثلين اللي لعبوهم رجعوا لشخصياتهم الحقيقية وأشكالهم العادية، ومهما اتفرج عليهم في الأعمال اللي أخرجها ده مابيكنش عزاء لشعور فقدانهم كشخصيات خلقهم وعاش معاهم".
وأضاف: "لكن الشعور الجميل فعلا هو أول يوم تصوير لما الشخصية اللي كتبها بتتحول للحم ودم، وده اللي بيهون الدايرة وهي بتتعاد من جديد، ومنتظر بشغف حدوث ذلك في المشروع القادم".
عمرو سلامة أخرج عددًا من الأعمال الفنية الناجحة منها: "زي النهاردة"، و"أسماء"، و"صنع في مصر"، و"شيخ جاكسون"، وأخر أعماله كان مسلسل "طايع".
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