صور| غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، مقاطع فيديو عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي على "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد نجلتها الوحيدة روتانا.
وكشفت الفيديوهات عن احتفال غادل بعيد ميلاد ابنتها الثلاثين.
كما نشرت غادة صورة لابنتها أمام التورتة، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يخليكى ليا يا أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة".
يذكر أن روتانا هي الابنة الوحيدة لغادة، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.
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