فيديو.. أنوشكا شارما بدور ضابط شرطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:34 صباحاً - تفاجأ جمهور نجمة بوليوود انوشكا شارما Anushka Sharma، بمقطع فيديو كانت قد شاركت فيه محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي في إنستقرام؛ حيث تظهر بدور ضابط شرطة قاسٍ.



وفي التفاصيل، نشرت شارما البالغة من العمر عاماً، فيديو على إنستقرام معلقة عليه بالقول: "الإعلان مليء بالفعاليات والدراما والتسلية، شاهده....".

أنوشكا شارما

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نجمات بوليوود بأدوار رجال الشرطة الصعبة في الإعلانات التجارية، ففي العام الماضي، لعبت النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone دور شرطي مشاكس في إعلان تجاري.



أما بالنسبة لأنوشكا، فقد اعتادت أن تفاجئ جمهورها بأدائها الرائع في الأفلام، وتعد أعمالها الأخيرة الصعبة للغاية التي جسدتها على الشاشة بأناقة واحترافية مثل لعب شيطان متعطش للدماء وفتاة صغيرة في فيلم "Pari" إلى لعب فتاة في قرية تملك مهارة في فيلم "سوي داجا"، خير مثال على ذلك.



ومن الملاحظ أن إطلالتها الأخيرة التي لعبت فيها دور شرطية، ستثير إعجاب المعجبين، خاصة أن الإعلان يبدأ بتجسيد أنوشكا دور شرطي، حيث تداهم منزلاً وتخبر أفراد الأسرة بأنها تحتاج إلى البحث في المكان، ثم تمشي إلى الحمام، وتقدم بعض حركات الرقص أثناء قيامها بالتفتيش.



وفي سياق آخر، أعلنت أنوشكا عن دعمها مواطنتها الممثلة زارين خان، بعد أن تعرضت الأخيرة لحالة من الهجوم والانتقادات على السوشيال ميديا، بسبب بعض عيوب القوام في جسدها.

أنوشكا شارما



يشار إلى أن أنوشكا هي ممثلة وعارضة هندية، بدأت مسيرتها الفنية في بوليوود عام 2008 وكان عمرها 19 عاماً، حيث لعبت دور البطولة في فيلم فيلم "راب ني بانا دي جودي" مع شاروخان Shah Rukh Khan.



وقد التقت مع زوجها فيرات كولي في فيلم " shampoo advertisement" عام 2013، حيث بدأت قصة حبّهما لتتوّج بالارتباط.



كما وعقدت أنوشكا قرانها على كابتن منتخب الهند للكريكيت فيرات كولي Virat Kohli، في حفل ضم الأصدقاء والأهل، وبعض نجوم بوليوود في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2017.