شكرا لقرائتكم خبر عن The Lion King يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Lion King في نسخته الـ live action أن يحقق إيرادات وصلت إلى مليار و 564 مليون دولار حول العالم ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأعلي إيرادا في عام 2019 بالولايات المتحدة وذلك بعد Avengers: Endgame الذي احتل المركز الأول.

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تضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.