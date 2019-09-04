شكرا لقرائتكم خبر عن The Lion King يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Lion King في نسخته الـ live action أن يحقق إيرادات وصلت إلى مليار و 564 مليون دولار حول العالم ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأعلي إيرادا في عام 2019 بالولايات المتحدة وذلك بعد Avengers: Endgame الذي احتل المركز الأول.
تضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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