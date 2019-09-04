دانة الطويرش بصور جديدة مع طفلتها ديم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش مجموعة صور جديدة لها مع طفلتها ديم وذلك عبر حسابها على انستغرام. وقد حرضت دانة الطويرش على عدم واظهار ملامح طفلتها بشكل واضح بحيث لم تظهر وجهها كاملا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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