كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - تحدثت الممثلة الكويتية هند البلوشي عن الصورة التي التقطتها مع الفنانين المصريين عمرو دياب ودينا الشربيني والضجة التي اثارتها بوصفهما “زوجين”.
وقالت هند البلوشي، في لقاء تلفزيوني، تعليقا على الموضوع “جدا كنت على نياتي لما نزلت الصورة بس انا ما كنت اقصد اني اسوي هذه الضجة”.
واضافت هند البلوشي “هو بديهيا لما نشوفهم دايما مع بعض والناس كلها تدري بهذا الشيء فحسن نيتي الظاهر ضايقت الكثير وكشفت شيء مستور وانا ما اعرف”.
واوضحت هند البلوشي انه لم يخبرها احد انهما متزوجين وان الموضوع ببساطة “حسن نية لا اكثر ولا اقل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلانها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي: “كنت على نياتي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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