شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحيى حفلا غنائيا فى معرض دمشق الدولى..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان وليد توفيق اليوم الأربعاء، حفلا غنائيا فى سوريا ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب على هامش فعاليات معرض دمشق الدولى والذى تستمر فعالياته حتى يوم 6 سبتمبر الجارى.

وانتهى مؤخرا وليد توفيق من المشاركة ضمن جولة فنية علي السفينة البحرية "ستار أون بورد" بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم ، حيث تألق وليد توفيق كعادته وغنى وليد مجموعة من أجمل أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة. من ناحية أخرى، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.