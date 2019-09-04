ليالي الصيفية| نيكول سابا ورشا مهدي تستمتعان بالسباحة ولاميتا في "الجاكوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

أحمد شامي

نشر الفنان أحمد شامي صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس صيفية في أحد الأماكن الساحلية التي يقضي فيها عطلته الصيفية.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال أثناء عطلته الصيفية.

أنابيلا هلال

نشرت الفنانة اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من إجازتها الصيفية التي تقضيها في باريس.

إيمان سلامة

نشرت الفنانة إيمان سلامة صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها على مركب في البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

باسل الزارو

شارك الفنان باسل الزارو جمهوره، على "إنستجرام"، صورة ظهر فيها أمام نهر في أمستردام.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت فيها بملابس الصيف في البحر بأحد الأماكن التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال وسط الطبيعة في إحدى المدن الساحلية التي تقضي فيها إجازتها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ "كاش مايوه" في البحر.

Advertisements

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف أثناء قضاء عطلته الصيفية في إحدى المدن الأوروبية.

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها على " شزلونج" أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة تجمعها بزوجها محمد رشاد في البحر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتهما الصيفية في الغردقة.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صورًا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"مايوه" في البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في تركيا.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرتها في البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بإحدى المدن الأوروبية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورًا لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "جاكوزي"، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في لبنان.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورًا لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"هوت شورت".

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها على الشاطئ وسط النخيل.

الدوزي

نشر الفنان المغربي الدوزي صورة له في البحر، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية. ​