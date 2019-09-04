فيديو| حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حسام حبيب حقيقة الأنباء المتداولة عن حمل زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وسفرهما إلى أمريكا لاستقبال مولودهما الأول.

وقال حسام حبيب في مكالمة هاتفية مع برنامج " إي تي بالعربي"، أن ما تردد بخصوص حمل شيرين مجرد شائعات كاذبة، كما أنهما كانا في لندن وليس أمريكا كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.

وكشف البرنامج في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام عن غياب شيرين عن موسم حفلات الصيف بعد اعتذارها عن أكثر من حفل.

وفي سياق اَخر، أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا صحفيًا مساء أمس، نفت خلاله غنائها في السعودية أكتوبر المقبل، بعد أن تداول عدد من المواقع أنباءً عن الحفل.