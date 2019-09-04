طفولة عباس أبو الحسن وإطلالة أمينة خليل.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

عباس أبوالحسن

نشر الفنان عباس أبوالحسن صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها في مرحلة الطفولة.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة و"لوك جديد".

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة اللبنانية ابتسام تسكت صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أمام سيارة.

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نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أبيض اللون طويل.

نانسي عجرم

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان منقوش بالورود.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنان أحمد جمال أثناء ممارستهما الرياضة في إحدى صالات الجيم.

عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال مميزة.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت وهي تمرح مع شقيقتها.

نادية خيري

نشرت الفنانة نادية خيري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.​