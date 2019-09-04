"الإسكندرية السينمائي" يطلق اسم نبيلة عبيد على دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر الدورة الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

وكشف البوستر عن إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على هذه الدورة.

قام بتصميم البوستر الفنان محمد الكومي، وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق، ويحمل رقم الدورة، منعكسا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا.

كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي.