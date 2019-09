قبل تكريمه بـ"القاهرة السينمائي".. من هو تيري جيليام الذي تخلى عن الجنسية الأمريكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، عن تكريم المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني تيرى جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة فى صناعة السينما والتي تجعله واحدًا من أهم مخرجي العصر. ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا المصرية، في 20 نوفمبر المقبل.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن المخرج الكبير تيرى جيليام:

- وُلد تيري في 22 نوفمبر 1940، في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة ويبلغ من العمر قرابة 78 سنة، وهو من أصل بريطاني.

- حصل تيري على الجنسية البريطانية في 1968 وتخلى عن الجنسية الأمريكية رسميًا في عام 2006.

- خلال الاضطرابات التي حدثت في الولايات المتحدة في الستينيات، نقل تيري إقامته إلى بريطانيا، وهناك التقى المجموعة الشهيرة التي شاركها تكوين مجموعة "مونتي بايثون"، المؤسسة لسيرك مونتي بايثون الطائر عام 1969، وهو برنامج كوميدي هزلي أذيع عبر شبكة "بي بي سي"، وتطور المشروع لينتج عنه أفلام وكتب وعروض مسرحية موسيقية.

- في عام 1991، قدم تيري فيلم "The Fisher King" الذي ترشح لخمس جوائز أوسكار و5 جوائز جولدن جلوب، ليفوز الفيلم بجائزة أوسكار وجائزتي جولدن جلوب، وهو من بطولة جيف بريدجز وروبن ويليامز ومرسيدس رويل.

- شارك تيرى جونز فى إخراج فيلمين من علامات السينما الكوميدية الحديثة، هما؛ "مونتى بايتون والكأس المقدس Monty Python and the Holy Grail" عام 1975، و"مونتى بايتون ومعنى الحياة Monty Python's The Meaning of Life" عام 1983.

- قدم "جيليام" عام 2014 فيلم الخيال العلمي "النظرية الصفرية The Zero Theorem"، والذى شهد أداءً مؤثرًا من النجم المتوج بالأوسكار كريستوفر فالتز.

في عام 2018 قدم فيلم "الرجل الذى قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote"، والذي يعد له منذ ثلاثة عقود، وهو فيلم مغامرات كوميدى، شارك طونى جريسونى فى كتابته، ولعب بطولته آدم درايف وجوناثان برايس.

- يعد تيري من أبرز المعارضين لخطة "بريكست" التي تهدف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- وعن الجوائز، فقد ترشح جيليام لنيل جائزة الأوسكار مرة واحدة عام 1986 عن سيناريو فيلم "برازيل" مناصفة مع توم ستوبارد وتشارلز ماكوين ولم يحصل عليها، وترشح لنيل جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عام 1991، ونال جائزة البافتا مرتين.​