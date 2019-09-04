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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
أصدرت النجمة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيًا، عبر حسابها بـ"تويتر"، بشأن الأنباء المتداولة عن غنائها بالسعودية أكتوبر المقبل.
ونشرت شيرين في تغريدة على حسابها قائلة: " بيان صحفى عن ما ورد حول إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة".
يذكر أن، شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها الجديدة بعنوان"الحب خدعة" عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب"، وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.
كانت هذه تفاصيل خبر أصدرت بيانًا صحفيًا.. شيرين توضح حقيقة غنائها في السعودية أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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