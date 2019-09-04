نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من الموسم السادس لعروض "مسرح مصر". ظهر علي ربيع في الفيديو يغني بطريقة أحمد مكي أغنيته الشهيرة "أغلى من الياقوت". يُذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي مؤسس فرقة "مسرح مصر"، أعلن أن الموسم السادس الذي عرض في موسم عيد الأضحى هو الموسم الأخير. "مسرح مصر"، أعلن أن الموسم السادس الذي عرض في موسم عيد الأضحى هو الموسم الأخير. وشارك الفنان علي ربيع في رمضان الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، من بطولته إلى جانب ولاء الشريف وصابرين وصلاح عبدالله وأحمد السيسي، من إخراج وائل إحسان. الشريف وصابرين وصلاح عبدالله وأحمد السيسي، من إخراج وائل إحسان. شاهد الفيديو..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. علي ربيع يقلد أحمد مكي في "مسرح مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.