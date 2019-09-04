بـ"غلطة إملائية" وصور علي البحر ..منة فضالي تثير جدلا عبر مواقع التواصل

اعتادت الفنانة منة فضالي، آثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر صورها بـ"المايوه" وصور علي الشواطئ، ولكن الجدل في أخر صورة ليس فقط علي الصورة ولكن علي الخطأ الاملائي، الذي وقعت فيه منة فضالي ولم يترجمه إلا القليل من متابعيها.

ونشرت الفنانة منة فضالي، صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "انستجرام" تظهر فيها وهي مرتدية مايوه "فوشيا"، ونظارة شمس

وقبعة، على أحد شواطئ مدينة كان الفرنسية .

وتعرضت "فضالى" خلال الفترة الماضية لإنتقادات حادة بسبب ظهورها المتكرر بالمايوه طوال فترة الصيف الجاري وأثناء تواجدها على البحر، خلال قضائها إجازتها الصيفية .

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كما كشفت عن برجها الفلكي، وقالت في تعليقها على الصور: "أجمل لغة في العالم هي لغة العيون، لأن العشاق هم

وحدهم الذين يفهمونها، أنا امرأة عذراء".

ويبدو أن الفنانة المصرية وقعت في خطأ إملائي وضعها في موقف محرج، وعلى الأرجح أنها كانت تقصد كتابة "virgo أي برج العذراء"، بدلا من "virgin أي عذراء"، وذلك لأنها أرفقت التعليق برمز برج العذراء.

وانتقض عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، من خلال تعليقاتهم علي الصور، التي آثارت غضب الجمهور ، فمنهم ما ذكرها عدد من الآيات القرانية، ومعجبات آثارهن الصور إعجابًا، وأخرون علقون علي خطأ كونها عذراء، وهي تقصد بالمعني إنها برج العذراء .