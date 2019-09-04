بالفيديو.. نور إيهاب تغني "Wrecking ball" لـ مايلي سايرس

نشرت الفنانة الصاعدة نور إيهاب فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة الصاعدة نور إيهاب من خلاله، وهي تغني أغنية "Wrecking ball" للفنانة العالمية مايلي سايرس.
يذكر أن الفنانة الصاعدة نور إيهاب شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "كلبش 3"، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراجبيتر ميمي، و بطولة كل من أمير كرارة، يسرا اللوزي، هالة فاخر، بسنت شوقي، روجينا، إسلام جمال، هشام سليم، أميرة العيادي، أحمد عبد العزيز، دينا.
وتدور أحداث المسلسل حيث يقوم سليم الأنصارى بتقديم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلالخطاب والذى يجسده الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفى نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة ويتجه بعد ذلك سليم الأنصارى لتأسيس شركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحول إلى عدواة وصراعات فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل.
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