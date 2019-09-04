الخميس المقبل.. ياسمين علي تحيى حفلاً غنائياً في الساقية

تحيى الفنانة ياسمين علي حفلاً غنائياً يوم الخميس المقبل في قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر تذكرة 77 جنيهًا. تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر تذكرة 77 جنيهًا. يذكر أن الفنانة ياسمين علي طرحت سابقاً كليبا بعنوان "فرصة تتغيير"، وهو من كلمات رمزي بشارة، و ألحان يوحنا فيكتور، و توزيع روميو، كما تخطى الكليب حاجز المليون الأول نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليبا بعنوان "فرصة تتغيير"، وهو من كلمات رمزي بشارة، و ألحان يوحنا فيكتور، و توزيع روميو، كما تخطى الكليب حاجز المليون الأول نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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