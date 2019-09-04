الثلاثاء المقبل.. فريبيانو في ساقية الصاوي

يحتفل فريبيانو باند مع جمهوره يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، في قاعة النهربساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 47 جنيهًا.
يذكر أن فريبيانو باند طرح مؤخراً أغنية بعنوان "فورمة ساحل"، وهي من كلمات عبدالله السماحي، و ألحان كايروكي، و توزيع موكس.
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