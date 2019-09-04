بالفيديو.. سنوب دوج يطرح أحدث كليباته "Let Bygones"

طرح النجم العالمي سنوب دوج أحدث كليباته بعنوان "Let Bygones Be Bygones"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أحدث كليباته بعنوان "Let Bygones Be Bygones"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن النجم العالمي سنوب دوج طرح مؤخراً كليب بعنوان "One Blood, One Cuzz"، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخراً كليب بعنوان "One Blood, One Cuzz"، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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