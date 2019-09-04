كهف في أسبانيا يحاكي الحياة في كوكب المريخ

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أصبح بإمكان السياح تجربة الحياة على سطح المريخ بفضل ما يسمى محطة آريس شمال إسبانيا، وأوضح التقرير الذي بثته قناة الغد، أن المحطة الخاصة بوكالة أسترولاند للسياحة صممت كهفًا يحاكي بيئة كوكب المريخ، حيث يبلغ ارتفاع الكهف 60 مترًا ومساحته نحو 1.5 كم مربعًا.

وأضاف التقرير أن المهندسين التابعين للوكالة عكفوا على تطوير الكهف ليصبح مستعمرة بشرية تشبه المكان الذي سيكون ضروريًا للحياة على سطح المريخ، حيث يخضع من يود الذهاب الى محطة أريس لدورات تدريبية عبر الإنترنت لمدة 26 يومًا.

وأشار تقرير الغد، أن التدريب يكون بشكل مكثف في المعسكر قبل أن يدخلوا الكهف لمدة 4 أيام فى مدينة سانتاندير الأسبانبة والمطلة على بحر كانتابريا.

وأضاف التقرير أنه خلال فترة إقامة الفوج يقومون المشاركون بجولات سير في الفضاء ومحاكاة الشعور بانعدام الوزن، ويتعلمون كيف يصنعون الطعام في مختبرات متخصصة

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وأوضح تقرير الغد أنه يمكن أن يشارك في الفوج الواحد عشرة أشخاص على الأكثر، وتبلغ تكلفة التجربة للشخص الواحد 6600 دولار.

ومحطة آريس شهدت بالفعل مهمة ناجحة، وهى مفتوحة حاليًا للمستكشفين الراغبين في محاكاة ومعايشة أساليب الحياة في كوكب المريخ.

المصدر: الغد