حيلة بسيطة.. استخدم واتساب بدون شريحة “سيم”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت صحيفة ألمانية مهتمة بعالم الحواسب، عن حيلة يمكن خلالها استخدام تطبيق واتساب بدون شريحة SIM.

ووفقا لما نشرته صحيفة “كومبيوتر بيلد”، يتعين على المستخدم أولا ربط الهاتف بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد.

عند تشغيل التطبيق لأول مرة، يسأل عن رقم هاتفي، وهنا يقوم المستخدم باختيار البلد وإدخال رقم الهاتف الأرضي.

عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سوف يرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله.

بعدها، يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.