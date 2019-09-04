رقم قياسي للفراعنة في فرنسا

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو، إيهاب بدوي، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا في العاصمة الفرنسية، حطم الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم جميع التظاهرات الثقافية في فرنسا.

ووفقا لآخر تعداد رسمي صادر عن مسئوليين، استقبل المعرض مليون و371 ألفا و476 زائرا من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.

وقال السفير إيهاب بدوي لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، إن معرض “توت عنخ آمون وزمانه”، الذى أقيم عام 1967 بقصر “بوتي بالي” كان يتصدر الرقم القياسي لمعدلات الزائرين للتظاهرات الثقافية في فرنسا، بمليون و240 ألفا و75 زائرا الى أن حطم المعرض الحالي الرقم القياسي.

وتم تحطيم الرقم على الرغم من عدم عرض القطعة الأساسية وهي قناع توت عنخ أمون الذي لم يشارك بالمعرض.