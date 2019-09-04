شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا بشأن حفلها المقبل في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن ما أوردته تقارير حول حفلها الغنائي، المقرر أن تحييه في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونفت شيرين إحياءها لحفل في الرياض في الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلها الغنائي الأول في الرياض، خلال شهر نيسان/أبريل، وهو الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية.

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وأحيت شيرين حفلها الأول في المملكة، العام الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

على الجانب الآخر، طرحت شيرين عبد الوهاب، أغنية خليجية، قبل أسبوعين، تحمل اسم “الحب خدعة”، والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

والأغنية كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع موسيقي وليد فايد.