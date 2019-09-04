متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما فيديو حصريا لرقصها على العمود في فيلمها الجديد “Hustlers” المحتالات.
وتظهر على مقطع الفيديو شخصية رامونا التي تمثلها لوبيز، وهي تقوم بتعليم شخصية ديستيني الحركات اللازمة لميلان الجسم على العمود، وسألت ديستيني بعد ذلك: ماذا لو لم يكن لديك العضلات للقيام بذلك؟
وأجابت رامونا: “يمكنك القيام بذلك، وستتعلمي، كل الفتيات لديهن العضلات للقيام بهذه الحركات.
ثم اعترفت الممثلة والمغنية جينيفير لوبيز تعليقا على المشهد، أن هذه الحركات في الحقيقة صعبة ولا يمكن لأي شخص القيام بها.
وقالت لوبيز: إن الحركات صعبة حقا، أصبت بكدمات كثيرة حتى تعلمت.
سيتم العرض الأول لفيلم المحتالات أو المخادعات في 13 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تعرض مهارات الرقص على العمود في فلمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.