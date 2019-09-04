"جوكر" يدخل التاريخ بتربعه على عرش التقييمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فيلم "جوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، في أن يصبح أعلى فيلم حصداً للتقييمات، في تاريخ موقع "IMDb"، من بين الأفلام المستوحاة من القصص المصورة.



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فيلم جوكر، حصل على تقييمات مرتفعة، مُزيحاً فيلم "Avengers : Endgame" من على عرش تقييمات موقع "IMDb"، وذلك بحصده تقييمات وصلت لـ9.7.

وتوقفت تقييمات فيلم "Avengers : Endgame"، المستوحى من عالم قصص "مارفل" المصورة، عند 8.6 فقط.

وساهم في حصد فيلم "جوكر" الجديد هذا التقييم المرتفع على موقع "IMDb"، ما ناله من مراجعات إيجابية للنقاد بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب خواكين فينيكس، النجم الكبير روبرت دي نيرو، وهو مستوحى من عالم "DC" للقصص المصورة.