المخرج اليمني عمرو جمال: "على حركرك" عودة للمسرح الجماهيري في عدن

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العين الإخبارية - حسن أبوالعلاالأربعاء 2019/9/4 01:46 ص بتوقيت أبوظبي
أحد مشاهد العرض المسرحي "على حركرك"
قال المخرج اليمني عمرو جمال: "إن مسرحية "على حركرك" التي تقدمها فرقة خليج عدن المسرحية ستواصل عروضها هذا الأسبوع بعد أن توقفت أياما عدة بسبب الظروف الأمنية بمدينة عدن".
وأضاف "جمال"، لـ"العين الإخبارية": "نقدم مسرحية غنائية ساخرة، تتناول الأوضاع في مدينة عدن، ولفظ (على حركرك) يقوله اليمنيون عندما يكون الوضع غير مستقر".
وتابع: "يتضمن العرض 12 أغنية، ويشارك في بطولته 20 ممثلا وممثلة من فناني فرقة خليج عدن المسرحية التي تقدم عروضا مسرحية منذ 15 عاما في مدينة عدن وبعض المدن اليمنية".
وأوضح: "العرض يُقدم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويعد عودة للمسرح الجماهيري في مدينة عدن بعد غيابه منذ عام 2014، وكان المفترض أن يكون العرض الأول للمسرحية في عيد الأضحى، لكن الوضع الأمني وقتها تسبب في تأجيل العرض إلى 22 أغسطس/آب الماضي".
وأشار إلى أن العرض في الأسبوع الأول نجح في بيع 2000 تذكرة، لأن الجمهور متعطش للمسرح، موضحا أن العروض متواصلة هذا الأسبوع.
يذكر أن مسرحية "على حركرك" تأليف عمرو جمال ومازن رفعت وإخراج عمرو جمال وموسيقى وألحان سالم فدراق وأشعار وأغاني عمرو الإيرياني، وبطولة رائد طه وقاسم رشاد وغيداء جمال وفاطمة عبدالقوي.
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