القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ النجم بينديكت كامبرباتش تصوير مشاهد فيلمه الجديد Louis Wain بمنطقة غرب العاصمة الإنجليزية لندن. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" لقطات لـ"بينديكت" من موقع تصوير الفيلم، حيث ظهر بإطلالة مستوحاة من أوائل القرن الـ19، لتتناسب مع طبيعة الشخصية التي يجسدها. ويلعب النجم البريطاني دور الرسام الإنجليزي "لويس وين"، الذي اشتهر في أوائل القرن الماضي برسمه للحيوانات الأليفة خاصة القطط. Advertisements وتشارك في بطولة الفيلم النجمة كلير فوي الشهيرة بتجسيد شخصية الملكة إليزابيث الثانية في مسلسل "ذا كراون"، ويخرج الفيلم ويل شارب.





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كانت هذه تفاصيل خبر قصة حياة "رسام القطط".. بينديكت كومبارباتش يتقمص الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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