تعرف على موعد طرح Rambo Last Blood للنجم سيلفستر ستالون بدور السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراهن النجم سيلفستر ستالون على أحدث أفلامه السينمائية Rambo: Last Blood بعدما انتهي من تصويره منذ مدة وحددت الشركة المنتجة طرحه فى دور العرض العالمية خلال الشهر الجاري. الشركة المنتجة للفيلم قررت طرح الفيلم تحديداً فى العشرين من سبتمبر كما أعلن النجم سيلفستر ستالون على أن الفيلم سيبهر جمهور "رامبو" الذى عاش مع تلك السلسلة نوعية مختلفة من الأكشن طيلة الأجزاء الماضية منه الذى كان آخرها قبل 11 عام.

فيلم رامبو

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