فجر السعيد تبكي بحرقة: لا أملك القدرة على الحركة.. ودعواتكم قد تشفيني!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - تحدثت الإعلامية الكويتيّة فجر السعيد، عن تفاصيل وتطوّرات حالتها الصّحيّة، قائلة: “أنا مسؤول عن حالتي 4 أطباء ليصلحون كل المشاكل.. بس ما أعرف أنا كنت في غيبوبة وصحيت قبل 3 أيام فقط من خروجي من العناية المركزة.. بس مارحت غرفة أنا رحت الملاحظة اللي هي بعد العناية المركزة”.

وأضافت فجر في تصريحات تلفزيونيّة: “يعني مثلا عندي مشكلة حاليا إني ما بقدر أمشي صار لي شهر وزيادة وعندي لسه عملية مفتحة ما سكروها.. قالوا تحتاج وقت ما يقل عن شهرين بس إن شاء الله بدعاء الناس وإرادتي إقدر أتجاوز مرحلة العناية المركزة يارب.. ادعولي”.

وتابعت: “أشكر الله سبحانه وتعالى إنه لطف بيا والمؤمن مصاب والمرض تخفيف ذنوب.. وأوجه الشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أفراد الشعب الكويتي المتفق والمختلفة معاهم بالرأي”.

وقالت: “أتوجه بالشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية على السؤال والاهتمام من بداية أزمتي حتى اليوم لم يتوقف مكتبه عن السؤال عني بشكل يومي”.

ولم تتمكّن فجر من أنْ منع نفسها من البكاء وهي تتحدّث عن دعم صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام لها في محنتها، قائلة: “وشكر خاص لأختي وصديقتي وحبيبتي وقطعة من قلبي الفنانة الكبيرة أحلام اللي ما تركتني لحظة من أول يوم مرضي.. هذه الإنسانة العنوان الرئيسي لها هو الوفاء.. مهما مدحتها لم أوفيها حقها.. لأنه في لحظة ما حسيت إني نهايتي قربت لقيتها جنبي”.