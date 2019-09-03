كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - هاجمت سائحة أجنبية أحد بائعي الدجاج “الحي” بسوق سيدي بوعبيد في مدينة طنجة بالمغرب.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة شابة وهي تصرخ بهستيريا في وجه البائع الذي يضع الدجاج داخل صندوق بأحد الأسواق من أجل إطلاق سراحه، وبعد رفضه القيام بذلك حاولت بالقوة فتح الصندوق من أجل تحرير الدجاج من القفص البلاستيكي.
ونعتت السائحة المتواجدين بالسوق “بغير المتعلمين” و”الأميين”، مشيرة إلى أن الحيوانات لديها إحساس وتشعر بما يحصل لها.
ورفضت السائحة التي كانت تتكلم اللغة الإنجليزية الابتعاد عن الصندوق رغم محاولة العديد من الرجال صدها و التفاهم معها، إذا كانت تطلب منهم الابتعاد عنها وتركها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سائحة أجنبية تهاجم بهستيريا بائع دجاج.. وتطالبه بإطلاق سراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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