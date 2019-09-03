شاهد.. تزاحم وحشود على تاجر مخدرات في بلد عربي يشعل الغضب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - انتشر فيديو مثير للجدل في مصر يرصد مجموعة من الشباب وهم يحتشدون أمام أحد مروجي المواد المخدرة بهدف شرائه. وعلى إثر ذلك كثفت الأجهزة الأمنية جهودها التي انتهت بالقبض على تشكيل متخصص في بيع المواد المخدرة بما يُعرف بـ ” الدولاب “.

وتجمع الشباب أمام مروجي المخدرات على شكل طابور في محيط دولاب متخصص لبيع تلك المواد، حيث رصد الفيديو عمليات البيع وتبادل الأموال مقابل الحصول على تلك المواد.

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