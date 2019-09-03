جريمة مروعة تهز الشارع المصري .. لسبب صادم شاب يذبح زوجته ويلقي بطفله من الطابق الخامس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - شهدت العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة اليوم بعدما أقدم شخص على قتل زوجته بعدها ألقى ابنه من الطابق الخامس باتجاه الشارع.

واتهم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً – والذي يعمل سائقاً في إحدة الشركات – “الجن” مبرراً جريمتة بأنه أمره بارتكابها، وذلك بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته.

وقال الشاب أنه خلال المشاجرة أمسك بسكينٍ حاد وذبحها به ، ثم طعنها عدة طعنات، ولم يكتفِ بذلك إنما التقط طفله البالغ من العمر 3 سنوات واتجه به للطابق الخامس بالمنزل وألقاه في الشارع مبرراً ما فعله بأن “الجن” أمره بذلك.