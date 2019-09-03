كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - شهدت العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة اليوم بعدما أقدم شخص على قتل زوجته بعدها ألقى ابنه من الطابق الخامس باتجاه الشارع.
واتهم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً – والذي يعمل سائقاً في إحدة الشركات – “الجن” مبرراً جريمتة بأنه أمره بارتكابها، وذلك بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته.
وقال الشاب أنه خلال المشاجرة أمسك بسكينٍ حاد وذبحها به ، ثم طعنها عدة طعنات، ولم يكتفِ بذلك إنما التقط طفله البالغ من العمر 3 سنوات واتجه به للطابق الخامس بالمنزل وألقاه في الشارع مبرراً ما فعله بأن “الجن” أمره بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة تهز الشارع المصري .. لسبب صادم شاب يذبح زوجته ويلقي بطفله من الطابق الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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