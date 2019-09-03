وشم أحمد فهمي يثير الجدل في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - نشر الفنان المصري ​أحمد فهمي​ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها بإطلالة صيفية بالكاجوال ونظارات شمسية.

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وظهر على أحد ذراعي أحمد فهمي وشم كبير أثار الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن أحمد فهمي سيعقد قرانه على الممثلة المصرية هنا الزاهد في شهر أيلول المقبل وهو ما أعلن عنه سابقا حيث يقوم حاليا بتجهيز بيتهما الزوجي.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي شاركها فيه أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندي