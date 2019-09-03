كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - فاجأ الفنان الكردي ​ميران علي​ مشاهدي فيديو كليبه “ماشالله” بسرقة فكرة فيديو كليب الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ “صبّح صبّح” بعد ان لاحظوا وجود شبه كبير بين العملين. وقد طرحت نوال فيديو كليبها الذي جمعت به 3 اغنيات وهم ” صبح صبح، جوة قلبه وكدة باي” من اخراج شريف ترحيني في 18 تموز 2019 فيما طرح ميران فيديو كليب اغنبته بعد 9 ايام على فيديو كليب نوال، في 27 تموز 2019.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وجود الشبه بين الفكرتين خصوصا في بداية كل منهما.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنان كردي متهم بتقليد نوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.