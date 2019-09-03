دينا الشربيني عضو لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - اختارت إدارة ​مهرجان سلا السينمائي​ لسينما المرأة الممثلة المصرية ​دينا الشربيني ​للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفيلم الروائي الطويل.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان يوم ١٦ تشرين الأول المقبل، على أن تنتهي يوم ٢١ تشرين الأول المقبل.

ويشار الى أن الممثلة الكويتية وضعت مؤخراً حداً للغموض حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني من خلال تعليق كتبته على صورة جمعتها بهما قائلة: صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر.