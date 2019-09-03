خاص- سعد رمضان يتعرّض لحادث صحي خطير.. هذه تفاصيل ما حصل

اختار النجم اللبناني سعد رمضان ان يمضي هذا اليوم في منزل ذويه في برجا، حيث حضّرت له والدته طبقه المفضّل، الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان، فقد تعرّض سعد بشكل مفاجئ لحادث “غريب” كاد يسبب باختناقه لولا العناية الالهية.

بعد معرفتنا بالخبر، تواصل موقع “الخليج 365” مع مدير اعمال سعد، الاستاذ وسام المولى، الذي طمأننا في البداية عن وضع سعد الصحي لافتا الى انه بات في حال افضل الآن وغادر المستشفى عائدا الى منزله.

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وفي التفاصيل، لفت المولى الى انه وبينما كان سعد يتناول الغداء مع والديه، علق الطعام في اول المعدة، الامر الذي ادى الى اغلاق مجرى الهواء الاساسي وبالتالي انقطاع الاوكسجين عنه، فضاق نفسه ولم يتمكن من معالجة الامر رغم محاولته شرب المياه، الا ان اغلاق مجرى الهواء حال دون تمكن المياه من الوصول الى المعدة.

هذا الوضع استمر لثلاث ساعات متواصلة، بحسب المولى، حيث سارعت العائلة لنقل سعد الى مستشفيات قريبة لكن الاخيرة لا تملك المعدات والتجهيزات المطلوبة لهكذا حالات، ما اضطر العائلة للتوجه فورا الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، حيث خضع سعد للعلاج المناسب وبات بحالة صحة افضل.

المولى اشار الى انه رغم مغادرة سعد المستشفى اليوم، لكنه بالطبع سيخضع للمتابعة من قبل الاطباء المختصين ويجري الفحوصات المطلوبة، خصوصًا ان الامر ليس بجديد وهذه ليست المرة الاولى التي تحصل معه هذه الحادثة، الا انها كانت الاخطر على الاطلاق.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى للفنان سعد رمضان الشفاء العاجل.