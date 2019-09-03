شيرين تنفي وتهدد بالإجراءات القانونية

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار التي تم تداولها عن احيائها حفلاً فنياً في اكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية. مؤكدة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الإشاعات.

وقالت شيرين في بيان عبر حسابها على تويتر: “بيان إعلامي عن ما ورد حول إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة. مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب”.

آخر اعمال شيرين أغنية بعنوان “الحب خدعة” باللهجة الخليجية، من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد.