شيرين تنفي وتهدد بالإجراءات القانونية

Sep 03, 2019
نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخبار التي تم تداولها عن احيائها حفلاً فنياً في اكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية. مؤكدة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الإشاعات.
وقالت شيرين في بيان عبر حسابها على تويتر: “بيان إعلامي عن ما ورد حول إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة. مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب”.
آخر اعمال شيرين أغنية بعنوان “الحب خدعة” باللهجة الخليجية، من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد.
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