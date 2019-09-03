سوسن بدر ملكة فرعونية.. وإطلالاتها تتصدّر "غوغل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل اسم الفنانة المصرية سوسن بدر قائمة محرّك البحث "غوغل" بعد تفاعل الجمهور مع جلسة تصوير قامت بها في المتحف المصري حيث التقطت صورًا بجانب الملكة الفرعونية نفرتيتي المعروفة بأنها أجمل ملكات مصر قديمًا.

ولاقت جلسة التصوير ردود فعل واسعة من جانب جمهور التواصل الاجتماعي، خاصةً أنها تستعدُّ لتصوير فيلم جديد بعنوان "ليلة في المتحف" يتناول الحديث عن الحضارة الفرعونية القديمة، وإبراز معالم المتحف من خلال عدة إطلالات.

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا" أن هذا الفيلم يأتي في إطار الترويج للمتحف المصري قبل افتتاحه خلال الأيام القادمة، والذي سيشهد حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه لا يوجد وجه شبيه بالفراعنة مثل سوسن بدر ولذلك جاء اختيارها.

الطريف أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا كثيرًا بهذه الإطلالة للفنانة المصرية من شدة جمال جلسة التصوير وظهورها بجانب الفراعنة، والبعض وصف مصوّر هذه الإطلالة بالعبقري.

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ووصفوا سوسن بدر بالملكة الفرعونية، مُعربين عن محبتهم لها ولفنها وأن هذه الإطلالة دليلٌ على أن نفرتيتي لا تزال مخلّدة حتى الآن.

وشاركت سوسن بدر جمهورها مقطع فيديو أعلنت فيه خوضها تجربة جديدة من نوعها وبطولة فيلم جديد بعنوان "ليلة في المتحف" وعلّقت قائلةً: "الفيلم القصير ليلة في المتحف".

يُذكر أن سوسن بدر ظهرت في دراما رمضان من خلال مسلسل "زي الشمس" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني، وحقّق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.